Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Индии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лептоспироза в Индии, в юго-западном штате Керала со 2 сентября объявлена чрезвычайная ситуация.
Отмечается, что только за последние пять дней с подозрением на этот диагноз зарегистрировано более 300 человек и скончались пять. Всего с 1 августа по 3 сентября от лептоспироза умерло около 40 человек, более 200 — госпитализированы.
По данным ведомства, основной причиной заболевания считает использование воды, зараженной возбудителем. Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется в районе города Кожикоде на западном побережье полуострова, где в июне в результате вспышка лихорадки Нипах умерло 17 человек. Для профилактики лептоспироза рекомендовано принимать противомикробные средства.
В Роспотребназдоре также пояснили, что вспышки лептоспироза случаются в Индии регулярно в период наводнений. С населением ведется работа по повышению осведомленности о причинах заболевания и его профилактике. Ведомство просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
Тяжесть течения инфекции у человека варьирует от легких до летальных форм, протекает с поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем, возможно развитие геморрагического синдрома и желтухи. От человека к человеку инфекция не передается. Для профилактики используются вакцины, лечение проводится антимикробными средствами.