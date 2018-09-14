Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Индии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лептоспироза в Индии, в юго-западном штате Керала со 2 сентября объявлена чрезвычайная ситуация.

"Министерство здравоохранения штата Керала (юго-запад Индии) объявило 2 сентября сего года в штате чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой лептоспироза, которая нарастает с 1 августа", — говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Отмечается, что только за последние пять дней с подозрением на этот диагноз зарегистрировано более 300 человек и скончались пять. Всего с 1 августа по 3 сентября от лептоспироза умерло около 40 человек, более 200 — госпитализированы.

По данным ведомства, основной причиной заболевания считает использование воды, зараженной возбудителем. Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется в районе города Кожикоде на западном побережье полуострова, где в июне в результате вспышка лихорадки Нипах умерло 17 человек. Для профилактики лептоспироза рекомендовано принимать противомикробные средства.

В Роспотребназдоре также пояснили, что вспышки лептоспироза случаются в Индии регулярно в период наводнений. С населением ведется работа по повышению осведомленности о причинах заболевания и его профилактике. Ведомство просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Как поясняется на сайте Роспотребнадзора, основными хозяевами инфекции среди диких животных в природе являются грызуны и насекомоядные. В хозяйственных очагах эту роль играют домашние животные — собаки, свиньи, крупный рогатый скот, овцы, реже козы и лошади, а также пушные звери клеточного содержания — лисицы, песцы, нутрии. Инфекция передается человеку при прямом контакте с мочой больных животных или через объекты внешней среды, на которые она попадала; также регистрируются эпидемические очаги лептоспироза связанные с купанием в открытых водоемах и употреблением инфицированной воды.

Тяжесть течения инфекции у человека варьирует от легких до летальных форм, протекает с поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем, возможно развитие геморрагического синдрома и желтухи. От человека к человеку инфекция не передается. Для профилактики используются вакцины, лечение проводится антимикробными средствами.