МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Микрорайон Изумрудный строят в Саратове четвертый год. В некоторые дома уже заехали жильцы и теперь периодически жалуются на зловонный запах в районе. Как оказалось, отходы из новых зданий сливаются не в городскую канализацию, а в реку Гуселка и оттуда попадают в Волгу. Все это происходит на особо охраняемой территории.

Местные жители полагают, что насосная станция не работает, поэтому все уходит мимо нее напрямую в овраг. Активисты обращались и в региональное Министерство природных ресурсов и экологии, и в прокуратуру. Однако ничего не меняется.

Речка-вонючка

В микрорайоне Изумрудном заселены пять домов, работает школа. Еще шесть новостроек должны сдать в конце года. Всего, по информации СМИ, новые квартиры получат не меньше пяти тысяч человек. Те, кто уже сделал ремонт и заселился, создали в мессенджере чат, где делятся бытовыми проблемами. Среди проблем отсутствие тротуаров, плохая инфраструктура, шум, бродячие собаки, свалка под окнами из строительного мусора, некоторые даже жалуются на клопов — и шлют фото. Помимо этого, жильцы рассказали корреспонденту РИА Новости о неприятном запахе канализации в 300 метрах от дома, который то усиливается, то пропадает.

Люди пытались разобраться, где источник запаха. Вышли к реке. Однако никому и в голову не могло прийти, что коммунальные отходы из домов просто сливают в овраг неподалеку от микрорайона, после чего они попадают в реку Гуселка, местные теперь называют ее "вонючка". "Эта речка находится в лесу, возле нее дышать противно, не то что купаться. По ней стекает что-то, и воняет она отходами — нашими, кстати", — иронизирует в чате Василий.

На самом деле это не просто река, а часть особо охраняемой природной территории — парка "Кумысная поляна". Здесь нельзя строить, копать, совершать какие-либо манипуляции с землей. А вот канализационные воды сливать, видимо, можно.

Почему так — никто не знает. Впрочем, жильцов Изумрудного это мало беспокоит, ведь внутри домов все хорошо — запахов нет. "Если бы канализация сливалась к нам в подвал, в такую жару мы бы все здесь давно задохнулись", — пишет в том же чате владелица квартиры в микрорайоне Наталья.

Гораздо сильнее страдают собственники домов, что стоят ближе к реке, — это микрорайон Юбилейный (трехэтажные здания построены для детей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья) и частный сектор. Дышать там решительно невозможно, сетуют местные. Запах усиливается вечером и режет глаза.

Как такое может быть

Житель одного из домов в Юбилейном Илья Павлов (имя изменено по его просьбе) сообщил РИА Новости, что узнал об экологической катастрофе тоже по запаху. Он-то и обратил внимание на то, что канализационная насосная станция (КНС), которая должна перекачивать отходы жизнедеятельности в коллектор, поросла травой, металлические сооружения проржавели, рядом никого нет. А главное — отходы сливаются мимо КНС.

© Фото предоставлено жителями микрорайона Юбилейный в Саратове Общий вид на реку в природном парке © Фото предоставлено жителями микрорайона Юбилейный в Саратове Общий вид на реку в природном парке

В мае этого года Павлов подал жалобы и в Министерство природных ресурсов Саратовской области, и застройщикам, но никакой реакции не последовало. Активисты дошли до федеральной общественной организации "Зеленый патруль". В результате, продолжает собеседник, дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки: подключились местные СМИ, вышел сюжет на телевидении, а Минприроды отчиталось, что совместно с Саратовской межрайонной природоохранной прокуратурой провело рейд и зафиксировало выброс вредных веществ. Ведомство утверждало: случилась авария. За это "Сартехстройинвест" оштрафовали на 30 тысяч рублей. Директора обязали устранить нарушения и отремонтировать КНС.

По информации Минприроды, сброс сточных вод прекратили 18 июня. Однако неравнодушные граждане через несколько дней проведали пресловутую насосную станцию. И обнаружили, что потоки так и льются в овраг.

"Это водоохранная зона, течения у реки почти нет. Вода имеет неприятный зеленый цвет, заболотилась. Рядом деревья уже пожелтели. Если такие нарушения зафиксированы на этапе строительства, что же будет в процессе эксплуатации? Как водоканал и прочие контролирующие ведомства давали добро на стройку?" — задается вопросами Павлов.

Ничейная станция

Строительство ЖК "Изумрудный" началось в 2006 году, однако, по информации саратовских СМИ, спустя два года было приостановлено из-за финансового кризиса. В 2012-м застройщика "Пересвет-Регион-Саратов" признали банкротом (процедура банкротства идет до сих пор), права аренды переуступлены "Сартехстройинвесту" (входит в группу компаний "Аркада", которой управляет сын депутата саратовской городской думы Дмитрий Березовский).

После возобновления строительства планировка микрорайона многократно менялась: жилая и торговая площадь увеличивалась, а число парковочных мест и площадь озеленения сокращались. Не обошлось и без чрезвычайных происшествий: падение башенного крана, гибель монтажника, сорвавшегося с высотного дома. Кроме того, в мае региональные СМИ сообщали, что компания предложила дольщикам въехать в дом, в котором не было лифтов, отопления и воды.

© Фото предоставлено жителями микрорайона Юбилейный в Саратове Стоки уходят в реку Гуселку © Фото предоставлено жителями микрорайона Юбилейный в Саратове Стоки уходят в реку Гуселку

Канализационная насосная станция находится на территории "Сартехстройинвеста", однако фирма не является ее собственником, они ее просто построили и передали управляющей компании.

Представители "Зеленого патруля" рассказали РИА Новости, что с проблемной канализацией разбирались еще год назад. Тогда выяснилось, что на станции поставили насосы, которые были не в состоянии справиться с потоками воды.

"Внутри насоса есть сетка-измельчитель, через нее мусор не должен проходить. Насос быстро ломался, люки забивались, все текло в реку. Запах был соответствующий. В конечном итоге администрация выписывала управляющей компании (УК) штрафы за нарушение природоохранного законодательства, а УК, в свою очередь, отправляла жалобы застройщику. В итоге они поставили новый насос, и сброс вроде бы прекратился", — говорит представитель "Зеленого патруля".

Проблема, по мнению общественника, в следующем: инженеры не рассчитали, что жители в процессе ремонта будут выбрасывать мусор, тряпки и прочие отходы. Непонятно, каким образом водоканал выдал "Сартехстройинвесту" условия подключения канализационных сетей к централизованной системе, если насос не справляется даже при заселенности микрорайона в сорок процентов.

Кто виноват

РИА Новости запросило комментарии у компании-застройщика. Заместитель гендиректора ЗАО "Сартехстройинвест" Станислав Шмойлов в беседе с корреспондентом наотрез отказался говорить об этой истории, ссылаясь на то, что "журналисты все равно напишут по-своему". Порекомендовал обратиться к вышестоящему руководству. Гендиректор компании Ольга Казина не взяла трубку и не ответила на письма.

© Фото предоставлено жителями микрорайона Юбилейный в Саратове Овраг, куда стекают канализационные стоки © Фото предоставлено жителями микрорайона Юбилейный в Саратове Овраг, куда стекают канализационные стоки

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области РИА Новости сообщили, что компания возводила микрорайон на основании разрешения городской администрации и центра региональной экспертизы. В 2014-м ведомство проводило проверку на соответствие строительства первой очереди микрорайона всем необходимым требованиям. Никаких нарушений не обнаружили.

Также в региональном министерстве уточнили, что "Сартехстройинвест" предоставил акт о готовности системы водоотведения к подключению к центральной канализации, для чего и построили канализационную насосную станцию. При этом ведомству неизвестно, стоит ли КНС на регистрационном учете. Застройщик пользовался ею вплоть до 4 мая 2018 года, когда произошло повреждение напорного коллектора. За дальнейшей судьбой КНС в Минстрое не следили.

РИА Новости отправило запрос в региональную прокуратуру, однако на момент выхода публикации комментарии от надзорного ведомства получить не удалось.