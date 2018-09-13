У аэропортов Шереметьево и Домодедово откроют дома для отдыха таксистов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Специальные "Дома такси" для отдыха таксистов до конца года появятся рядом со столичными аэропортами "Шереметьево" и "Домодедово", говорится в сообщении сервиса заказа такси "Ситимобил", который реализует проект.

"В "Домах такси" водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами, принять душ и получить необходимую помощь — например, с подключением к системе", — говорится в сообщении.

"Сегодня среднее время ожидания заказа в аэропорту для таксиста составляет около часа. В итоге у аэропортов скапливается множество автомобилей такси, и водители ожидают заказа на обочине дороги. У них нет возможности отдохнуть в комфорте, перекусить по приемлемой цене или воспользоваться уборной", — отмечает компания.

Чтобы решить эту проблему, компанией и было принято решение об открытии двух "Домов такси" у крупнейших столичных аэропортов. Проект обошелся в 50 миллионов рублей. Компания подчеркивает, что для нее это социальный проект. В будущем "Ситимобил" планирует открыть еще ряд "Домов такси" в Москве.

Общая площадь двух "Домов такси" у "Шереметьево" и "Домодедово" составит более 200 квадратных метров. Они будут работать круглосуточно. Доступ будет бесплатным и открытым не только для тех водителей, работающих с "Ситимобил", но и для других таксистов. Среди прочего водителям будет предложен отдельный бесплатный паркинг, а также скидки в столовых рядом. Помещения будут оборудованы душевыми, переговорными, комнатами для отдыха с телевизорами, играми и так далее.

Проект "Дом такси" работает у "Ситимобил" с 2017 года, когда компания в качестве эксперимента открыла первый такой такси в бизнес-центре рядом с метро "Новые Черемушки". За год его посетило более 180 тысяч водителей. "Ситимобил" – сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android, а также через веб-сайт или звонок оператору. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. В апреле 2018 года инвесторами проекта стали Mail.Ru Group и "Мегафон", вложив " 14 миллионов долларов и до 12 миллионов долларов соответственно и получив в компании 31% и 26%.