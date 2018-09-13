Бастрыкин наградил журналистов за вклад в освещение деятельности СК

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в четверг наградил журналистов за вклад в освещение деятельности ведомства, указав, что журналистские расследования о случаях нарушения прав граждан зачастую становятся поводом для проведения доследственных проверок и возбуждения уголовных дел, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На церемонии награждения представителей средств массовой информации, победивших в ежегодном конкурсе работ по формированию объективного общественного мнения о деятельности СК, председатель ведомства поблагодарил представителей СМИ за доверительный контакт, профессионализм и оперативность, отметив, что журналисты не понаслышке знают о тяготах ежедневной работы следователей.

"Он также указал на то, что благодаря готовности к объективному освещению позиции следствия, непредвзятости журналистов пресекаются попытки дезинформации общества, а журналистские расследования о возмутительных случаях нарушения прав граждан уже, как правило, становятся поводом для проведения доследственных проверок и возбуждения уголовных дел", — сказала Петренко.

Бастрыкин, по её словам, отметил, что СК заинтересован в наращивании взаимодействия со средствами массовой информации. "Ведь для нас вы – надежный проводник и средство связи с обществом и каждым человеком в отдельности", — отметил глава ведомства.

Александр Бастрыкин вручил ведомственные медали, благодарности, ценные и памятные подарки представителям средств массовой информации, победившим в различных номинациях конкурса.

В частности специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Галина Евдокимова была отмечена в номинации за лучшую работу по освещению деятельности Следственного комитета на международном поле за публикацию о расследовании убийства фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего в августе 2014 года во время командировки в Донбасс.