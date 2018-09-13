В "Русгидро" обсудили обеспечение трудовых гарантий для будущих пенсионеров

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Предоставление дополнительных трудовых и социальных гарантий гражданам предпенсионного обсудили в "Русгидро", сообщает пресс-служба компании.

"Мы должны дать своим работникам предпенсионного возраста дополнительные трудовые и социальные гарантии. Все, кто хочет и может работать, будут иметь возможность работать до 60-65 лет", — отметил генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов.

Он поручил к концу года внести соответствующие изменения, направленные на реализацию нового пенсионного законодательства. При этом, подчеркнул глава компании, необходимо продолжать работу по вовлечению работников в программу корпоративного пенсионного обеспечения на паритетной основе.

"Участие в формировании негосударственной пенсии дает дополнительную социальную уверенность нашим работникам старших возрастов, близких к завершению трудовой деятельности", — отметил он.

Также Шульгинов поручил включать в планы повышения квалификации и профессиональной переподготовки обращающихся работников предпенсионного возраста, расширить для них объем регулярной медицинской диспансеризации.

В то же время в компании будут внимательно следить за изменениями в пенсионном законодательстве и своевременно и должным образом обеспечивать их реализацию.