Экипаж задержанного на Украине судна "Механик Погодин" вернулся в Россию

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Все 12 членов экипажа российского судна "Механик Погодин", удерживаемого в украинском порту Херсон, вернулись в Россию, их заменили другие сотрудники, сообщается на сайте судоходной компании ООО "В.Ф. Танкер".

Там пояснили, что решение о смене экипажа приняли из-за сильной физической и психологической нагрузки, которую моряки испытали за прошедший месяц. Членам экипажа пришлось оборонять танкер от провокаций, устраиваемых сотрудниками украинских спецслужб и госорганов.

"Через месяц после незаконного задержания судна "Механик Погодин" в морском порту Херсон (Украина) компания "В.Ф. Танкер" приняла решение о полной смене команды. В Россию вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана", — говорится в сообщении компании.

Танкер "Механик Погодин" с 10 августа заблокирован в морском торговом порту Херсон. В пресс-службе компании уточнили, что формальная причина заключается в финансировании строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", входящей в санкционные списки Украины. При этом с 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно является компания "В.Ф. Танкер", которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению, подчеркнули в судоходной фирме.

Кроме того, ранее компания "В.Ф. Танкер" подала иск в суд из-за незаконного, по её мнению, задержания судна. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал немедленного освобождения анкера "Механик Погодин".