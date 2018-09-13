Кашпировский не смог засудить Первый канал за коллаж в "Вечернем Урганте"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Останкинский суд Москвы отклонил иск Анатолия Кашпировского к Первому каналу, который в феврале показал в юмористическом шоу "Вечерний Ургант" коллаж из его фотографии и изображения кота, сообщила РИА Новости адвокат Кашпировского Татьяна Галковская.

"Иск отклонен. Мы обжалуем это решение в течение 10 дней", — сказала адвокат. По ее словам, Первый канал получил согласие на изображение Кашпировского в телепередаче "Наедине со всеми", а затем использовал его для создания карикатуры.

Коллаж был использован в сюжете о "коте-экстрасенсе" из Благовещенска. Изначально был подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, затем юрист Кашпировского обосновал его требования нарушением права на изображение. Судья Альбина Хуснетдинова рассмотрела иск в закрытом режиме.

Как пояснил ранее журналистам представитель ответчика, Кашпировский требовал компенсацию в 500 тысяч рублей, удаления информации и опровержения различных прозвучавших в передаче фраз, том числе фразы, "что чудо-питомец видит привидений". Основные претензии истца связаны с тем, что в сюжете его назвали экстрасенсом, хотя тот настаивает, что является психотерапевтом.

Адвокат психотерапевта ранее сообщила РИА Новости, что ее доверитель намерен бороться за свое честное имя и готовит иски ко всем СМИ, называвшим его экстрасенсом.

Исковые требования на Первом канале не признали. Как пояснил юрист телеканала, в передаче не было утверждений о фактах, а только шутки.

Кашпировский стал широко известен в Советском Союзе благодаря телевидению, на котором он вел передачу "Сеансы здоровья". Во время нескольких телемостов он внушал пациентам во время хирургических операций, что они не испытывают боли. Однако многие ученые и врачи считали, что сеансы психотерапевта вредят здоровью людей, особенно со слабой психикой.