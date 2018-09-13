МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Добросовестный автовладелец должен платить меньше за полис ОСАГО, недобросовестный – больше, а Банк России должен это жестко контролировать, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Поэтому вопрос о том, чтобы сделать более справедливой систему оплаты полисов, он стоит на повестке", — сказал депутат. По его мнению, добросовестный водитель должен платить меньше, а недобросовестный – больше. "Здесь важно, чтобы Центральный банк жестко контролировал, чтобы так не было, что страховые компании повысили тариф, пользуясь более широким коридором, но при этом снижение тарифов для добросовестных автовладельцев не произойдет", — считает Аксаков. При этом он сказал, что данный вопрос, очевидно, будет отражен в рекомендациях этих слушаний.
По его словам, есть предложение, чтобы все страховые договора заключались при наличии аудио- и видеофиксации переговорного процесса. "Причем, если аппаратура будет некачественная, чтобы дать информацию о проведенном переговоре, то действия страховой компании считать не в пользу этой компании. Вопрос требует дискуссии, но предложение, на мой взгляд интересное, и оно вполне могло бы помочь навести порядок", — резюмировал Аксаков.