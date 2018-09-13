МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Добросовестный автовладелец должен платить меньше за полис ОСАГО, недобросовестный – больше, а Банк России должен это жестко контролировать, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он заметил, что подавляющая часть населения ездит добросовестно, не все попадают в дорожно-транспортные происшествия, но при этом платят примерно столько же, сколько платят "те, кто постоянно в нарушениях, постоянно в ДТП". В результате, по словам депутата, получается, что "добросовестный водитель оплачивает недобросовестные действия на дороге" таких лиц.

"Поэтому вопрос о том, чтобы сделать более справедливой систему оплаты полисов, он стоит на повестке", — сказал депутат. По его мнению, добросовестный водитель должен платить меньше, а недобросовестный – больше. "Здесь важно, чтобы Центральный банк жестко контролировал, чтобы так не было, что страховые компании повысили тариф, пользуясь более широким коридором, но при этом снижение тарифов для добросовестных автовладельцев не произойдет", — считает Аксаков. При этом он сказал, что данный вопрос, очевидно, будет отражен в рекомендациях этих слушаний.

Он также обратил внимание, что от избирателей поступает довольно большое количество жалоб, связанных с невозможностью заключения договоров ОСАГО даже в электронном виде и отказом от их заключения, а также навязыванием дополнительных услуг. "Мы получаем сигналы о том, что разными ухищрениями, способами страховые организации уходят от заключения договоров, создают проблемы автовладельцам. Естественно, мы хотели бы эту проблему конкретно урегулировать", — заявил глава комитета по финрынку.

По его словам, есть предложение, чтобы все страховые договора заключались при наличии аудио- и видеофиксации переговорного процесса. "Причем, если аппаратура будет некачественная, чтобы дать информацию о проведенном переговоре, то действия страховой компании считать не в пользу этой компании. Вопрос требует дискуссии, но предложение, на мой взгляд интересное, и оно вполне могло бы помочь навести порядок", — резюмировал Аксаков.