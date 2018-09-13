Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Неустойчивая осенняя погода с температурой воздуха около 20 градусов днем и дожди ожидаются в Москве в предстоящие выходные, сообщается в четверг на интернет-портале "Метеоновости".

"В предстоящие выходные дни в Москве и Подмосковье погода будет по-осеннему неустойчивой, а ночи ожидаются прохладные. Однако в целом средняя за сутки температура воздуха будет выше климатической нормы для середины сентября на 2-4 градуса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу в столичном регионе без осадков, давление подрастет, в середине дня будет на несколько единиц выше нормального.

"Осадков не ожидается. Ночью в столице около 10 градусов, по области от 7 до 12, местами до 3 градусов, холоднее всего, как и положено, на севере Подмосковья. Днем 14 сентября при переменной облачности в Москве 18-20, в Подмосковье 15-20 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду", — отмечают синоптики.

В ночь на субботу будет прохладно — от 7 до 12 градусов, местами по области до плюс 3 градусов, в Москве по-прежнему около 10 градусов, уточняется в материале.

"Днем станет больше облаков, это будет сказываться влияние атмосферного фронта с юга. В южных районах Подмосковья и в Москве может отмечаться небольшой дождь. В Москве 18-20, по области 15-20 градусов, ветер изменит направление на юго-восточное, днем он будет дуть с силой 5-10 метров в секунду", — говорится в сообщении.

При этом в воскресенье будет преобладать облачная погода, атмосферные фронты пойдут с запада и юго-запада, ночью дождь пройдет местами, а днем осадки ожидаются повсеместно. "Ветер снова повернет на запад, днем усилится до 5-10 метров в секунду. В Москве максимальная температура 15-17 градусов, по области от 12 до 17 градусов", — уточняют метеорологи.