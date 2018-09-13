Банк России считает возможным видеофиксацию заключения договора ОСАГО

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Банк России считает возможным обсудить идею введения обязательной аудио- и видеофиксации процесса заключения договоров ОСАГО, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
На рынке ОСАГО пока еще сохраняется проблема доступности полисов, заявил на слушаниях глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Мы хотели бы эту проблему окончательно урегулировать, в том числе я получил письменное предложение от представителя Крыма…. Она предлагает, чтобы все страховые договоры заключались при наличии аудио- и видеофиксации переговорного процесса. Причем если соответствующая аппаратура будет некачественно давать информацию о проведенных переговорах, то действия страховой компании предлагается считать не в пользу этой компании", — сказал он.
По его словам, этот вопрос требует дискуссии, но предложение "интересное и могло бы помочь навести порядок на этом рынке".