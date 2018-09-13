Банк России считает возможным видеофиксацию заключения договора ОСАГО

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Банк России считает возможным обсудить идею введения обязательной аудио- и видеофиксации процесса заключения договоров ОСАГО, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Вполне возможно, что мы созрели для установления обязательной аудио- и видеофиксации", — сказал он, выступая на парламентских слушаниях по ОСАГО в Госдуме.

На рынке ОСАГО пока еще сохраняется проблема доступности полисов, заявил на слушаниях глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы хотели бы эту проблему окончательно урегулировать, в том числе я получил письменное предложение от представителя Крыма…. Она предлагает, чтобы все страховые договоры заключались при наличии аудио- и видеофиксации переговорного процесса. Причем если соответствующая аппаратура будет некачественно давать информацию о проведенных переговорах, то действия страховой компании предлагается считать не в пользу этой компании", — сказал он.

По его словам, этот вопрос требует дискуссии, но предложение "интересное и могло бы помочь навести порядок на этом рынке".