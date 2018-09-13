МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на проект закона, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.

Комитет выступает по этому проекту соисполнителем. Глава комитета Василий Пискарев отметил, что проект ранее не поддержали правительство РФ и Верховный суд.

"Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем", — пояснил Пискарев журналистам.

В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию проекта об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в свою очередь, поддержала проект об исключении ответственности за репосты.