Виктория Скрипаль прокомментировала интервью Петрова и Боширова

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль верит словам Александра Петрова и Руслана Боширова о непричастности к инциденту в Солсбери.
"Конечно, им верю. А я должна верить в то, что они приехали специально отравить Скрипаля? Нет, я в это не верю … Эти люди непричастны", — заявила Скрипаль РИА Новости.
По ее словам, на видео "Петров не очень похож на свою фотографию, скажем так, а Боширов похож".
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.