Симоньян рассказала о своей реакции на звонок Петрова и Боширова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что сначала не поверила, что ей позвонили сами Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в Великобритании в причастности к "делу Скрипалей".

Интервью Боширова и Петрова RT и Sputnik было опубликовано в четверг. Симоньян ранее рассказала, что Петров и Боширов вышли на нее сами, позвонив на мобильный.

"Они мне позвонили — сначала позвонил один, потом второй. По-моему, боюсь перепутать, сначала позвонил Петров, потом Боширов, но по-моему, это не принципиально. Они сказали, что да, вот мы такие-то люди, хотели бы к вам подъехать на интервью. Естественно, я не могу сказать, что я прямо сразу поверила, потому что, вы знаете, и пранки бывают, и всякие бывают подставные ситуации", — рассказала Симоньян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, кто именно позвонил ей первым и когда это произошло.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ. Симоньян затруднилась ответить на вопрос, спустя какое время после заявления Путина Петров и Боширов вышли с ней на связь.

"Не могу сказать, сколько времени прошло, я, честно говоря, не помню, во сколько именно Путин это заявил, и я не уверена, что когда я прочитала в новостях о том, что Путин это заявил, уже на тот момент не прошло несколько часов, учитывая, где в тот момент находился президент", — отметила она.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.