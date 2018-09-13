Ruptly анонсировало "беспрецедентную для рынка" модель подписки

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly представило модель подписки на Ruptly.tv по беспрецедентно низкой для рынка цене.

Подписчики Ruptly PASS получат неограниченный доступ к 80 тысячам видео на платформе pass.ruptly.tv, а также прямым трансляциям за 12.5 евро в месяц.

Глава агентства Ruptly Динара Токтосунова выразила надежду на то, что доступ к высококачественным видео по низкой цене сможет вдохновить талантливых издателей на усиление работы, эксперименты с новыми видеоформатами и увеличение аудитории.

"Наши журналисты рассказывают истории, которые находят отклик у людей во всем мире. Мы используем самые современные технологии, делая их удобными для пользователей", — заявила Динара Токтосунова.

Ежедневно Ruptly публикует в среднем 40 новых видеороликов. Их предоставляет сеть, включающая в себя 3000 журналистов из более чем 100 стран. Помимо видео по запросу, каждый день на платформе live.ruptly.tv доступны около пяти прямых трансляций. В подписку Ruptly PASS входит также коллекция панорамных видео.