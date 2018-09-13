Подозреваемые по делу Скрипалей рассказали о поездке в Солсбери‍

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает по "делу Скрипалей". Они заявили, что британские власти "перевернули их жизнь вверх дном".

Мужчины подтвердили, что это их настоящие имена, и признали, что на опубликованных Лондоном фото — они. Петров и Боширов рассказали, что ездили в Британию, "чтобы оторваться, это не была бизнес-поездка".

По словам мужчин, они не привезли никаких отравляющих веществ и даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей.

"Нашли меня сами"

Симоньян в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что видела гражданские паспорта Петрова и Боширова, поэтому не сомневается, что беседовала именно с теми людьми, которых подозревают в Британии.

"Чисто визуально они похожи на опубликованные фотографии, то есть у меня нет сомнений, что это те самые люди, потому что и паспорта совпадают, и фотографии, и видео, те материалы, которые британская сторона предоставила, довольно однозначно показывают, что это эти люди", — отметила она.

По ее словам, Петров и Боширов лично вышли на нее, позвонив на мобильный телефон.

"Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех", — написала она в Telegram-канале.

Симоньян отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-либо другому, поскольку, по их словам, они знают ее по эфирам и читают ее соцсети: "и поэтому, опять же по их словам, доверяют".

Ответили на все вопросы

Она рассказала, что интервью было на русском, сейчас его переводят на английский и другие языки.

Также Симоньян заявила, что Петров и Боширов дали ответы на все ее вопросы относительно событий в Солсбери.

Отвечая на вопрос, рассказали ли ей интервьюируемые о том, знакомы ли они с пострадавшими Скрипалями, и если они действительно приезжали в Солсбери или Эймсбери, то с какой целью, она уточнила, что задала Петрову и Боширову именно эти вопросы.

Симоньян отметила, что выводы о том, верить в эти ответы, считать ли эту информацию достоверной или нет, каждый телезритель будет делать сам.

Кроме того, мужчины рассказали, чем занимаются и как зарабатывают на жизнь.

По ее словам, Петров и Боширов — непубличные люди и переживают, что пресса "начнет копать" и усложнит жизнь их близких.

Поэтому на вопросы, которые "могли бы как-то вывести на дальнейшее выяснение журналистами подробностей об их окружении, месте жительства", Петров и Боширов не отвечали.

"Они были очень напуганы, взволнованы, даже пот вытирали со лба, хотя я специально в кабинете сделала пониже температуру", — добавила Симоньян.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

В среду Владимир Путин заявил, что российские власти уже нашли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская прокуратура считает ответственными за инцидент в Солсбери. Он призвал обоих мужчин связаться со СМИ и "все рассказать". Путин также отметил, что в их рассказе "ничего особенного криминального нет".