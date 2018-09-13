Автоэксперты попросили комитет Госдумы поддержать реформу ОСАГО

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ряд автоэкспертов обратился к главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову с предложениями поддержать реформу ОСАГО, в том числе в части либерализации тарифа и изменений в системе определения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). С текстом письма, которое направлено Аксакову перед парламентскими слушаниями в Госдуме по ОСАГО 13 сентября, ознакомились РИА Новости.

В настоящее время Минфин и Банк России готовят первый этап либерализации ОСАГО. Так, ЦБ разработал проект указания, которым предлагается расширить тарифный коридор в ОСАГО, изменить систему расчета КБМ и коэффициента возраст-стаж (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов – территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.

"Хорошие водители должны перестать дотировать плохих. Каждый должен платить в соответствии со своим опытом, навыками, манерой вождения и потенциальными рисками при использовании автомобиля. Так работает ОСАГО в большинстве развитых европейских стран; и мы бы очень хотели, чтобы и в нашей стране действовал тот же принцип справедливости", — говорится в письме автоэкспертов, среди которых координатор "Общества синих ведерок" Петр Шкуматов, партнер агентства "Автостат" Игорь Моржаретто и другие (всего 7 человек).

Опытным водителем сейчас считается любой водитель старше 22-х лет, у которого стаж вождения составляет три года, отмечают эксперты. "Всем понятно, что водитель 23-х лет со стажем 3 года и водитель 30-ти лет со стажем вождения 10 лет при прочих равных обстоятельствах представляют абсолютно разную степень опасности на дороге и должны платить за ОСАГО разные суммы", — отмечается в письме.

Эксперты поясняют, что в России около 80% безаварийных водителей, для которых цены после либерализации тарифа в ОСАГО должны снизиться. Так это произошло в Германии, указывают они.

Эксперты также предлагают поддержать изменение системы КБМ. Так, ЦБ планирует перейти на годовой порядок его расчета (сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО).