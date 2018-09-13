В Югре до конца года планируют закупить более 110 машин скорой помощи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют приобрести не менее 112 новых машин скорой помощи до конца 2018 года, сообщил в четверг региональный департамент здравоохранения.

"Обновление автопарка автомобилей скорой помощи в настоящее время проходит в Югре: 53 автомобиля уже закуплено и поступают в распоряжение медицинских организаций. До конца года планируется приобретение не менее 112 транспортных средств", — говорится в сообщении.

В частности, два новых полноприводных автомобиля поступили ранее в Советскую районную больницу, отметили в депздраве. Они полностью укомплектованы необходимым медицинским оборудованием: электрокардиографом, монитором, дефибриллятором, глюкометром, аппаратом для искусственной вентиляции легких, наркозным аппаратом, а также традиционными для машин скорой помощи транспортными носилками, реанимационным и акушерским наборами.

В ведомстве пояснили, что средства на приобретение автомобилей выделяются из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в рамках государственной программы развития здравоохранения.

Правительство Югры в начале сентября внесло корректировки в региональный бюджет на текущий год, сократив дефицит втрое — с 23 миллиардов рублей до 7 миллиардов, а также увеличив расходную часть окружной казны. Так, на здравоохранение было дополнительно направлено более 4 миллиардов рублей.

Комментируя изменения, вносимые в финансовый документ, глава региона Наталья Комарова подчеркнула, что часть этих средств — "мощные вливания в сферу здравоохранения", в том числе необходимые для развития материально-технической базы, включая оснащение современными автомобилями скорой помощи в соответствии с федеральными нормативами.

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