В Югре до конца года планируют закупить более 110 машин скорой помощи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют приобрести не менее 112 новых машин скорой помощи до конца 2018 года, сообщил в четверг региональный департамент здравоохранения.
В частности, два новых полноприводных автомобиля поступили ранее в Советскую районную больницу, отметили в депздраве. Они полностью укомплектованы необходимым медицинским оборудованием: электрокардиографом, монитором, дефибриллятором, глюкометром, аппаратом для искусственной вентиляции легких, наркозным аппаратом, а также традиционными для машин скорой помощи транспортными носилками, реанимационным и акушерским наборами.
В ведомстве пояснили, что средства на приобретение автомобилей выделяются из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в рамках государственной программы развития здравоохранения.
Правительство Югры в начале сентября внесло корректировки в региональный бюджет на текущий год, сократив дефицит втрое — с 23 миллиардов рублей до 7 миллиардов, а также увеличив расходную часть окружной казны. Так, на здравоохранение было дополнительно направлено более 4 миллиардов рублей.
Комментируя изменения, вносимые в финансовый документ, глава региона Наталья Комарова подчеркнула, что часть этих средств — "мощные вливания в сферу здравоохранения", в том числе необходимые для развития материально-технической базы, включая оснащение современными автомобилями скорой помощи в соответствии с федеральными нормативами.
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