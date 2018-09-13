МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ, также сообщается в тексте документа.

Проект поддержали три фракции: "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР. КПРФ проголосовала против.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ, также сообщается в тексте документа.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он направлен на достижение целевых показателей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ, в том числе на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.