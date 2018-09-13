Москалькова рассказала о состоянии здоровья Сенцова

КАЛУГА, 13 сен — РИА Новости. Ухудшения состояния здоровья осужденного за терроризм Олега Сенцова не наблюдается, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя публикацию двоюродной сестры Сенцова Натальи Каплан в Facebook.

Как ранее написала Каплан на своей странице в Facebook, в письме к ней брат признается, что не верит "в счастливый конец всей этой истории", его состояние остается примерно таким же, но добавилась гипоксия — нехватка кислорода в органах. "Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма", — цитирует Каплан слова Сенцова.

"Они (врачи) делают эти заключения ежедневно. Я лично видела, поднимала все его медицинское дело каждый день, утром и вечером. Врач мерит давление, пульс, беседует с ним, видит его кожные покровы, для того чтобы убедиться в его состоянии здоровья. Последнее заключение мы получили вчера, что ухудшений состояния здоровья не наблюдается", — заявила Москалькова журналистам.

При этом омбудсмен добавила, что Каплан вправе ставить этот вопрос, так как заботится о своих близких.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

В середине мая Сенцов объявил голодовку. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он не жалуется на медиков и ежедневно принимает питательную смесь, сообщалось на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Согласно сообщению, Сенцов не отказывался от поддерживающей терапии и медпомощи. Он находится под наблюдением медработников и в случае ухудшения состояния будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение.