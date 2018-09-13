Петров и Боширов рассказали Симоньян, как живут и чем зарабатывают на жизнь

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает по "делу Скрипалей", рассказали ей о том, чем занимаются в гражданской жизни.

Ранее Симоньян сообщила, что взяла интервью у Петрова и Боширова, оно выйдет в эфир RT в ближайшие часы.

"В интервью это будет. Они, на мое удивление, довольно подробно рассказали, чем они занимаются и как они зарабатывают на жизнь", — сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 24".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ, отметив, что это гражданские лица.