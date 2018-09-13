Петров и Боширов ответили на все вопросы о деле Скрипалей, заявила Симоньян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что Александр Петров и Руслан Боширов ответили на все вопросы о "причастности" к делу Скрипалей.

"На все вопросы, которые вам, как журналисту, и мне, как журналисту, в первую очередь приходят в голову, все они были заданы и ответы получены", — подчеркнула она в эфире телеканала "Россия 24".

Накануне Симоньян взяла интервью у мужчин, которых Лондон подозревает в причастности к инциденту в Солсбери.

"Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу", — написала она в своем Telegram-канале. В ближайшие часы интервью появится в эфире RT.

Петров и Боширов сами вышли на Симоньян, позвонив на мобильный.

"Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8 Марта", — уточнила главный редактор.

Симоньян не сомневается, что беседовала именно с теми людьми, которых Великобритания объявила подозреваемыми. Петров и Боширов показали ей российские паспорта и рассказали о своей работе. Загранпаспортов у мужчин не было.

Журналист подчеркнула, что Петров и Боширов непубличные люди и переживают, что интерес прессы может сильно усложнить жизнь их близких.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

В среду Владимир Путин заявил, что российские власти уже нашли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская прокуратура считает ответственными за инцидент в Солсбери. Он призвал обоих мужчин связаться со СМИ и "все рассказать". Путин также отметил, что в их рассказе "ничего особенного криминального нет".