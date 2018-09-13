В парке на севере Москвы завершают обустройство площадок и велодорожек

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Обустройство площадок и велодорожек для детей завершается в парке имени Святослава Федорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства в четверг.

"В парке имени Святослава Федорова завершается обустройство детских велодорожек и площадок. На юге парка оборудуют три игровые зоны площадью до 420 квадратных метров, а на севере — четыре — площадью до 400 квадратных метров. Их обогнут велодорожки с прорезиненным покрытием, которое защитит малышей от ссадин и ушибов" — говорится в сообщении.

На новых игровых площадках в южной части парка появились сетки-батуты, качели, карусели и веревочный комплекс для лазания. Обустроенная вокруг них велодорожка уже заасфальтирована, осталось уложить прорезиненное покрытие. Также здесь появятся скейт-парк и зона для паркура.

В северной части, помимо сеток и комплексов для лазания, песочниц, качелей, горок, полос препятствий, создан тематический комплекс "Корабль" для детей. Вокруг игровых зон здесь также обустраивают детскую велодорожку.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что в целом на территории парка установлены семь спортивных и семь детских площадок. Также предусмотрены площадки для мини-футбола или хоккея.

В парке много прогулочных дорожек, также вскоре здесь появится "сухой" светодинамический фонтан площадью более 140 квадратных метров.

Парк имени Святослава Федорова расположен в Бескудниковском районе. Со стороны улицы Селигерской находятся жилые дома, а со стороны Дмитровского шоссе — недавно открытая станция метро "Селигерская".