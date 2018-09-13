В Москве из-за теплой погоды задержались кряквы и бабочки-адмиралы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Кряквы и бабочки-адмиралы задержались в Москве из-за теплой погоды, сообщили РИА Новости в "Мосприроде" в четверг.

"На растения теплая погода не сильно влияет, для них главное длина светового дня, так что листья пожелтеют и опадут в срок, даже если будет стоять очень теплая погода. У животных могут возникать различные изменения в поведении. Например, в Москве еще можно встретить выводок крякв, бабочки-адмиралы еще летают, но уже не в таком количестве, как летом", — рассказал собеседник агентства.

В учреждении отметили, что в целом перелетные и кочующие птицы будут задерживаться в городе до тех пор, пока стоит хорошая погода, а массовая миграция из Москвы начнется с резким похолоданием.