За курение возле подъездов предложили ввести штрафы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Группа сенаторов разработала и внесла в Госдуму законопроект, запрещающий курение на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от подъездов многоквартирных домов, пишет "Парламентская газета".

Согласно поправкам в статью 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", нарушителям грозит штраф от 500 до полутора тысяч рублей.

"Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома", — говорится в пояснительной записке.

Госдума рассмотрит документ в первом чтении уже 13 сентября.

В настоящее время в России запрещается курить в больницах, поликлиниках, школах, вузах, магазинах, детских площадках, подъездах, лифтах, чердаках, подвалах, ресторанах, кафе, вокзалах и аэропортах.

В прошлом году сенаторы уже вносили законопроект о запрете курения вблизи подъездов, однако правительство не поддержало инициативу, указав на то, что "предлагаемое расстояние в десять метров ничем не обосновано".