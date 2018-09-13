Симоньян взяла интервью у "подозреваемых" по делу Скрипалей

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает по делу Скрипалей.

"Да, взяла у них интервью, скоро оно будет в эфире", — сказала она РИА Новости.

Накануне Владимир Путин заявил, что российским властям известны личности тех, кого Скотленд-Ярд назвал в качестве подозреваемых. Он также добавил, что речь идет о гражданских лицах, и выразил надежду, что "они сами появятся, сами все расскажут". "Я хочу к ним обратиться <…>, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. <…> Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", — заключил президент.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.