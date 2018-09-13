Симоньян взяла интервью у "подозреваемых" по делу Скрипалей

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает по делу Скрипалей.
"Да, взяла у них интервью, скоро оно будет в эфире", — сказала она РИА Новости.
Накануне Владимир Путин заявил, что российским властям известны личности тех, кого Скотленд-Ярд назвал в качестве подозреваемых. Он также добавил, что речь идет о гражданских лицах, и выразил надежду, что "они сами появятся, сами все расскажут". "Я хочу к ним обратиться <…>, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. <…> Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", — заключил президент.
Инцидент в Солсбери
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.
В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.
В начале сентября британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ — "Александр Петров" и "Руслан Боширов". При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. В Москве заявили, что эти фамилии России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.