Кемеровские врачи освоили удаление опухолей ультразвуковыми скальпелями

КЕМЕРОВО, 13 сен — РИА Новости. Кемеровские врачи спасли пациентку, удалив большую опухоль новым для себя высокотехнологичным способом — с помощью ультразвуковых скальпелей, сообщает пресс-служба областной администрации.

По данным властей, операцию 36-летней кемеровчанке, у которой диагностировали опухоль диаметром пять сантиметров, провели специалисты областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского.

"Операция длилась больше четырех часов. Хирурги под руководством заведующего хирургическим отделением №2, кандидата медицинских наук Владислава Пельца удалили новообразование из брюшной полости, используя ультразвуковые скальпели, которые сразу спаивают сосуды, избегая кровотечений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам гистологического исследования опухоль оказалась доброкачественной. Через неделю после процедуры женщину уже выписали из стационара на амбулаторное лечение.

Как пояснили врачи, лапароскопическое удаление опухолей печени — это малотравматичная операция, направленная на отсечение новообразования в пределах здоровой ткани. По сравнению с открытой операцией этот метод ускоряет восстановление и сокращает срок госпитализации, а также снижает риск осложнений.

"Лапароскопическая операция печени относится к органосохраняющим технологиям, дает возможность органу быстро восстановиться. В больнице этот метод стал активно применяться в августе 2018 года. В течение месяца врачи провели четыре подобных операции", — уточнили в пресс-службе.