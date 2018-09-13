Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Мужчина с зонтом в Москве во время дождя. Архивное фото

Мужчина с зонтом в Москве во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Кратковременные дожди в первой половине дня, облачность и до 20 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, сообщается на портале "Метеоновости".

"При облачной с прояснениями погоде, преимущественно в первой половине дня местами пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха после обеда в столице составит 18-20 градусов, по области от 15 до 20 градусов тепла", — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в четверг в столице также ожидается западный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду, а порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 748 миллиметров ртутного столба.