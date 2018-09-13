Правозащитник призвал не устраивать шоу вокруг Сенцова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Член президентского совета по правам человека Александр Брод призвал не устраивать шоу с номинацией осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на премию Сахарова.

В среду ряд СМИ сообщили, что Европейская народная партия номинировала Сенцова на премию Сахарова; это известная премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европарламентом и получившая имя академика, советского диссидента и правозащитника Андрея Сахарова. Еще ранее экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.

"Мне не нравится этот ажиотаж вокруг Сенцова: некоторыми это имя используется для пиара, кто-то использует его для очередного давления на Россию, кто-то пытается устроить торг с обменом. При этом забывается, что Сенцов не является просто узником совести и каким-то борцом за права человека, ему предъявлено конкретное обвинение", — сказал Брод РИА Новости.

Украинский режиссер был приговорен судом в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму.

"Не нужно устраивать шоу вокруг этого имени, мы наелись этими вещами в период дела Pussy Riot, когда людей, оскорблявших чувства верующих, преподнесли как авангард-группу, революционеров в сфере нового искусства", — добавил собеседник агентства.

По мнению Брода, эти выдвижения на премии напоминают "весьма фарисейские лицемерные поступки", когда инициаторы забывают, например, о ситуациях с Кириллом Вышинским на Украине, Александром Гапоненко в Латвии и о ряде других правозащитников и журналистов, которые страдают за свою независимую позицию. "Бороться, выпрыгивая из штанов, за одних и абсолютно не замечать страдания других — это просто нечистоплотно", — полагает он.

Как отметил правозащитник, есть правовые способы для того, чтобы облегчить участь Сенцова. "Он или его родственники должны обратиться к президенту Российской Федерации с просьбой о помиловании. Я думаю, что перспектива в этом вопросе есть", — считает собеседник агентства.

Тем же приговором, что и Сенцова, к 10 годам лишения свободы приговорили сообщника Сенцова Александра Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.