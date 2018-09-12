В Саратовской области откроется крупнейший музей "Россия – моя история"

МОСКВА, 12 сен ‒ РИА Новости. В Саратовской области реализован федеральный проект по созданию самого масштабного в стране музейного комплекса "Россия — моя история", сообщает пресс-служба проекта. Открытие исторического парка состоится 15 сентября.

Проект направлен на просвещение школьников и молодежи с использованием самых современных технологий. На сегодняшний день из всех уже открытых в стране региональных исторических парков "Россия — моя история", саратовский музей имеет самое большое здание площадью 9,4 тысячи квадратных метров.

Данный комплекс также отличается тем, что значительную часть его экспозиции составит региональный контент с уникальными оцифрованными экспонатами. Подбор архивного материала более года велся сотрудниками саратовских областных музеев, почти в каждом зале парка есть привнесенные региональными специалистами детали.

В работе музейного комплекса будет задействовано около 40 человек, в том числе выпускники исторических и филологических факультетов саратовских вузов.

Всего за прошедшие пять лет подобные исторические парки открылись в 16 регионах страны — от Сахалина до Санкт-Петербурга. В ближайшее время музеи будут открыты еще в пяти городах, включая Саратов.