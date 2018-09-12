Адвокат оценил предложение легализовать дуэли

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Адвокат Алексей Михальчик рассказал РИА Новости, что возрождение традиций дуэлей в России чревато серьезными юридическими последствиями: любое повреждение, полученное в ходе дуэли, суды будут квалифицировать как уголовное преступление независимо от антуража, а в случае смерти оппонента победителю будет грозить от 15 лет до пожизненного заключения.

Накануне глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить того в "отбивную". После этого депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму проект дуэльного кодекса.

Адвокат пояснил, что дуэли в России были запрещены практически всегда, тем не менее ему известно о современных случаях дуэлей с применение самого различного оружия, даже топоров.

"Для суда имеет значение сам факт причинения вреда человеку, а не антураж, в котором он был нанесен… Проблема не в отсутствии дуэльного кодекса, а в том, что победитель в случае смерти противника будет нести ответственность — это до 15 лет лишения свободы в случае, если суд применит часть 1 статьи 105 УК РФ (неквалифицированное убийство), или даже пожизненное лишение свободы, если суд посчитает, что убийство было совершено группой лиц или найдет другие отягчающие признаки", — сказал адвокат.

Юрист отметил в проекте "кодекса" также дискриминацию по признаку чиновник/не чиновник. Депутат предложил разрешить дуэли только государственным и муниципальным служащим, а вызов от простых граждан чиновник, по его мнению, должен отклонить: согласно кодексу, дуэль может и должна происходить только между равными.

"Я рад, что у депутата от ЛДПР все в порядке с чувством юмора. Но таким предложением он унизил российский народ. Мы все понимаем аналогию: дворяне дрались на дуэлях, а холопы не могли. Я думаю, если уж он решил посмеяться, товарищи по Госдуме должны задать ему вопрос, считает ли он себя аристократом", — сказал Михальчик.