В Подмосковье установили более 200 детских площадок

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В общей сложности до конца года в регионе планируют установить 221 новую детскую площадку по губернаторской программе.

204 площадки для детей установили по губернаторской программе в Подмосковье в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Всего в 2018 году по губернаторской программе планируется установить 221 новую детскую игровую площадку. Большинство детских городков уже введено в эксплуатацию, на остальных объектах завершаются работы по благоустройству", — отметил Пестов.

Он добавил, что в регионе также отремонтировали и установили более тысячи площадок по программе комплексного благоустройства дворовых территорий.

Все установленные площадки разработаны таким образом, что на них будет интересно и безопасно играть детям разных возрастов. Они соответствуют требованиям безопасности. Детские городки имеют ударопоглощающее резиновое покрытие, наружное освещение и видеонаблюдение.