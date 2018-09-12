Галина Золина ушла с поста ректора Тимирязевки

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Галина Золина покидает пост ректора Российского государственного аграрного университета — МСХА имени Тимирязева в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба вуза.

"Сегодня завершается период работы Галины Золиной в должности ректора славной Тимирязевки – Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева", — говорится в сообщении.

Золина проработала ректором университета почти два года.

В конце марта 2016 года стало известно, что комиссия правительства РФ по жилищному строительству передает под жилую застройку Фонду РЖС участки в Москве, принадлежащие Тимирязевской академии, площадью более 100 гектаров. Вузу планировалось взамен предоставить на выбор дополнительные подмосковные участки и денежную компенсацию в размере около 7 миллиардов рублей.

Сотрудники академии резко возражали против передачи земель под застройку. В апреле президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что земли Тимирязевской сельхозакадемии, переданные Фонду РЖС под застройку, нужно оставить в покое. При этом он отметил, что вуз должен использовать свои земли эффективно.

Ректоры российских сельскохозяйственных вузов написали открытое письмо в защиту Золиной и назвали голословными все обвинения в ее сторону в передаче полей академии под застройку, которые появились в соцсетях и СМИ.

Представитель Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) указал РИА Недвижимость, что уже по итогам состоявшейся весной 2016 года встречи с преподавательским составом вуза все действия по вовлечению этого участка в оборот были приостановлены Агентством. В январе 2017 года АИЖК попросила правкомиссию пересмотреть решение о вовлечении участка в 100 гектаров на территории Тимирязевской академии в оборот для жилищного строительства, предложив предусмотреть возможность использования данного участка исключительно в научных целях академии.