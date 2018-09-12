В Госдуму поступило около 150 поправок к проекту о пенсиях

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Около 150 поправок в правительственный проект об изменениях пенсионного законодательства поступило в комитет Госдумы по труду и соцполитике, заявил журналистам глава комитета Ярослав Нилов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду проводит второе заседание рабочей группы ГД по совершенствованию пенсионного законодательства.

"На данный момент в комитет поступило 146 поправок. Активнее всего поступают разного предложения, в том числе от представителей общественных организаций, других институтов гражданского общества, от отдельных депутатов разного уровня — муниципального, регионального", — сказал Нилов.

По его словам, из регионов поправок не поступало.

"Поправки внесли депутаты, группы депутатов и члены Совета Федерации. Из 146 поправок девять внес президент РФ Владимир Путин", — отметил Нилов.

Володин, открывая заседание рабочей группы, в свою очередь заявил о необходимости проработки поступающих ко второму чтению поправок. Он отметил, что их становится "все больше и больше". "Но основные поправки — (те), которые на прошлой неделе поступили", — отметил Володин, говоря об инициативах президента РФ.

По словам председателя ГД, 13 сентября на пленарном заседании будет рассмотрена одна из этих инициатив – о введении ответственности для работодателей за необоснованный отказ в приеме или увольнение граждан предпенсионного возраста.

Говоря о поступающих поправках, Володин также заявил, что все комитеты Государственной думы должны "проанализировать системное законодательство в сфере пенсионного обеспечения с точки зрения их профильного направления".

В заседании группы принимает участие министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, председатели комитетов ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов – Ярослав Нилов, по бюджету и налогам – Андрей Макаров, по культуре – Елена Ямпольская, по охране здоровья – Дмитрий Морозов, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Александр Грибов, по образованию и науке – Геннадий Онищенко, а также представители четырех фракций ГД, лидеры профсоюзов, представители общественности, экспертного, делового и профессионального сообществ.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.