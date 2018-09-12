Две трети россиян готовы переехать ради работы, заявили в Роструде

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Сменить место жительства ради трудоустройства готовы две трети жителей России, заявил РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов.
Он также напомнил, что для привлечения работников на предприятия Дальнего Востока из других регионов РФ специально для ряда субъектов, в том числе для регионов Дальнего Востока, была разработана программа повышения мобильности трудовых ресурсов.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.