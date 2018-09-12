Две трети россиян готовы переехать ради работы, заявили в Роструде

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Сменить место жительства ради трудоустройства готовы две трети жителей России, заявил РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Если говорить о готовности граждан к переезду, то можно привести результаты социологического опроса, проведенного на госпортале "Работа в России" совсем недавно, который показал, что две трети из более 1000 опрошенных готовы работать в другом регионе", — рассказал Вуколов в кулуарах Восточного экономического форума, одной из тем которого стало стимулирование работников к переезду в регионы Дальнего Востока.

Он также напомнил, что для привлечения работников на предприятия Дальнего Востока из других регионов РФ специально для ряда субъектов, в том числе для регионов Дальнего Востока, была разработана программа повышения мобильности трудовых ресурсов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.