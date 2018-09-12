В Москве температура в сентябре выше нормы на шесть-семь градусов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Среднесуточная температура в Москве до сих пор выше нормы на шесть-семь градусов, что бывает очень редко в этот период года, сообщается на портале "Метеоновости".

"В столице продолжается очень теплый период, среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на шесть-семь градусов. Для этого времени года столь длительный аномально теплый период — очень большая редкость. Такое отмечалось в 1938 году, когда были обновлены несколько температурных рекордов подряд, 7 сентября воздух в столице прогрелся до 31,5 градуса — как в июле", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году температура воздуха была лишь на градус выше привычных значений.