МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение нижней палаты проект дуэльного кодекса Российской Федерации, следует из базы данных ГД.

В пояснительной записке к документу напоминается, что в соответствии с законодательством Российской Федерации клевета является уголовным преступлением (статья 129 УК РФ), а оскорбление — административным правонарушением (статья 5.61 КоАП РФ), вина и ответственность за которые устанавливается судом.

"Тем не менее, в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения", — говорится в пояснительной записке далее по тексту.

Как отмечается, для упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка ее проведения предлагается проект дуэльного кодекса, основные положения которого строятся на нескольких базовых принципах.

Так, согласно кодексу, дуэль может и должна происходить только между равными; оскорбление может быть нанесено только равным равному; при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком; между гражданами дуэль возможна, "но является аномалией, не отвечая своему назначению".