Более 2,7 тысячи осужденных вышли на свободу по закону о "дне за полтора"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 2,7 тысячи осужденных вышли на свободу с начала действия закона о "дне за полтора", который засчитывает в срок отбывания наказания время, проведенное в следственном изоляторе, еще для 9,3 тысячи осужденных были сокращены сроки пребывания, сообщает пресс-бюро ФСИН России.

"По результатам рассмотрения 2754 осужденных освобождены из мест лишения свободы, 9321 осужденному снижен срок отбывания наказания", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, на 5 сентября в суды для перерасчета сроков поступили материалы в отношении более 91,7 тысячи осужденных, из них 12 тысяч материалов были рассмотрены.

Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, который предусматривает, что один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, а при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.