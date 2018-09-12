В Госдуме заявили о необходимости расширить категорию самозанятых граждан

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Категорию самозанятых граждан необходимо расширить, чтобы она охватывала не только нянь и репетиторов, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, напомнив, что в ходе обсуждения изменений пенсионного законодательства был поднят такой важный вопрос, как снижение уровня неформальной занятости.

"У нас по статистике 82 миллиона трудоспособного населения, а работающего населения, за которое платятся страховые взносы, только 52 миллиона. Это, на самом деле, то, о чем говорил и бизнес, и профсоюзы — необходимо сделать все для того, чтобы выводить из тени тех, кто сегодня не зарегистрирован, не платит ни налоги, ни сборы и тем самым по существу повышает нагрузку на наши предприятия и на тех, кто действует в легальном секторе", — сказал Макаров.

В связи с этим, по его словам, особое значение приобретает вопрос, связанный с регламентированием такого сектора, как самозанятые. "Пока это условное название, но главное, что здесь необходимо расширить возможности для применения такого режима, и чтобы он касался не только нянечек, репетиторов, как это сейчас, а чтобы он касался любых спектров деятельности людей, которыми они спокойно могут зарабатывать", — считает депутат.

При этом, по его мнению, режим налогообложения самозанятых граждан должен стать абсолютно не обременительным. "Должен быть максимально простой режим уплаты (налога — ред.), а главное, чтобы здесь люди точно знали, что заплатив абсолютно необременительную для них сумму они смогут защитить себя от "наездов" любых недобросовестных государственных или правоохранительных структур", — пояснил глава бюджетного комитета.

Он отметил, что законопроект о налогообложении самозанятых граждан готовился практически в течение всего лета и сейчас "находится в очень высокой степени проработки". Депутат надеется, что Госдума сможет завершить работу над ним в течение осенней сессии.

"Принято решение, что данный режим мы будем осуществлять в пилотном варианте в течение 2019 года в четырех регионах: Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область, то есть в тех регионах, которые наилучшим образом на сегодняшний день готовы к его применению", — напомнил Макаров.