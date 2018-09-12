МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился в Роскомнадзор после скандала со школьницей на Урале, попросив проверить организации, проводившие экспертизу и рекомендовавшие маркировку "18+" произведениям из школьной программы, сообщила пресс-служба депутата.

Семнадцатилетней школьнице в Екатеринбурге не продали в нескольких книжных магазинах, куда она обращалась, сборники стихов Маяковского, Есенина и Бродского. Отказ в магазинах мотивировали тем, что на книгах стояла маркировка "18+".

"Изучение перечисленных авторов входит в школьную программу, утвержденную Министерством образования… Считаю, в данном случае речь может идти о некорректной маркировке продукции. Прошу Вас дать поручение разобраться в сложившейся ситуации и провести проверку правомерности действий экспертов или экспертных организаций, проводивших экспертизу информационной продукции и рекомендовавших маркировку перечисленных изданий", — говорится в обращении депутата.

По данным пресс-службы депутата, обращение направлено на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова.