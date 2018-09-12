Москвичей призвали не парковаться возле деревьев и рекламных конструкций

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил об усилении ветра в столице 12 и 13 сентября, призвав автомобилистов быть внимательными на дороге и не парковаться вблизи деревьев и рекламных конструкций.

12 и 13 сентября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, местами пройдет дождь. Будьте внимательны на дороге! Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию. И не паркуйтесь вблизи деревьев и рекламных конструкций. pic.twitter.com/ObS85vOB3h — ЦОДД (@gucodd) 12 сентября 2018 г.

​

"12 и 13 сентября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, местами пройдет дождь. Будьте внимательны на дороге! Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию. И не паркуйтесь вблизи деревьев и рекламных конструкций", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте ведомства.