Министр транспорта опроверг информацию о возвращении курилок в аэропорты

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Помещения для курения, ликвидированные ранее в соответствии с законодательством, пока не вернутся в российские аэропорты, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Ранее "Вестник АТОР" написал, что в московских аэропортах могут снова появиться помещения для курения. Идею уже поддержал Минтранс, опрошенные "Вестником АТОР" аэропорты ожидают позитивный эффект от законодательного послабления. Сообщалось, что Минтранс поддерживает предложение вернуть помещения для курения в чистые зоны аэропортов. Об этом говорилось в ответе первого замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова на запрос депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Боярского, подготовившего соответствующий законопроект.

"Мы прорабатывали этот вопрос совместно с министерством здравоохранения. Пока решение, которое сегодня зафиксировано в федеральном законодательстве, меняться не будет", — сообщил Дитрих в среду в кулуарах ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.