Министр транспорта опроверг информацию о возвращении курилок в аэропорты

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Помещения для курения, ликвидированные ранее в соответствии с законодательством, пока не вернутся в российские аэропорты, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Мы прорабатывали этот вопрос совместно с министерством здравоохранения. Пока решение, которое сегодня зафиксировано в федеральном законодательстве, меняться не будет", — сообщил Дитрих в среду в кулуарах ВЭФ.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.