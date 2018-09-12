В Москве пройдет конкурс на лучшего слесаря газового хозяйства

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Конкурс на лучшего слесаря газового хозяйства Москвы пройдет в Мосгазе 13 сентября, сообщили в пресс-службе предприятия в среду.

"В условиях реального газоснабжения 13 специалистов компании поборются за звание лучшего специалиста в деле эксплуатации и ремонта бытового газового оборудования. Финальный этап конкурса профессионального мастерства определит лучшего слесаря внутридомового газового оборудования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении нескольких месяцев 400 специалистов, обеспечивающих круглосуточную безопасность и надежность газового оборудования жилых домов Москвы, выявляли сильнейших представителей, и 13 сентября лучшие из них встретятся в учебном центре на базе крупнейшего модернизированного газорегуляторного пункта "Головинская ГС".

"Здесь им предстоит продемонстрировать свои умения в реальных условиях на газовом оборудовании, подключенном к системе газоснабжения, а также на действующих котлах отопления, что особенно актуально в преддверии осенне-зимнего периода", — рассказали в пресс-службе.

Финалистам предстоит выполнить задания, с которыми специалисты сталкиваются чаще всего при обращении жителей столицы. Жюри под председательством главного инженера Мосгаза оценит качество и правильность трудовых приемов, соблюдения правил безопасности труда, а также коммуникабельность специалистов, их умение общаться с клиентами.

В пресс-службе напомнили, что сейчас в Москве газифицировано более 23 тысяч жилых строений, в которых эксплуатируется более 1,8 миллиона газовых плит и более 130 тысяч водонагревателей.