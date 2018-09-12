Власти Жигулевска повторно отказали активистам в проведении гей-парада

САМАРА, 12 сен — РИА Новости. Власти Жигулевска Самарской области, повторно рассмотрев заявку о проведении в городе шествия "в поддержку соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации", отказали в его проведении, сообщила в среду РИА Новости представитель администрации Жигулевска.

Уведомление о проведении 27 августа шествия "в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России" с примерным числом участников до 300 человек было подано в администрацию города Жигулевска Самарской области 13 августа. 15 августа организаторы получили отказ в проведении мероприятия от местных властей, которые сослались на законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Решение администрации организаторы шествия обжаловали в Жигулевском городском суде Самарской области. Последний, как ранее сообщали РИА Новости в суде, обязал местные власти города повторно рассмотреть уведомление о проведении в Жигулевске шествия, которое, по словам организаторов, должно было стать первым в истории России согласованным гей-парадом.

"Администрация Жигулевска повторно отказала группе лиц в проведении в городе шествия в поддержку лиц гомосексуальной ориентации", — сказала собеседница агентства.

Чиновники, согласно решению, опубликованному организаторами акции, вновь сослались на законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что администрация города Новоульяновска Ульяновской области разрешила проведение первого в России гей-парада в поселке Яблоневый, где проживает семь человек. Однако позже власти опровергли информацию о согласовании шествия.