В ФПИ назвали стоимость экспедиции на дно Марианской впадины

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Стоимость операции по изучению дна Марианской впадины с помощью глубоководного автономного аппарата обойдется в несколько сотен миллионов рублей, рассказал в интервью РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

© Фото : University of New Hampshire Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center Марианскую впадину исследует российский автономный батискаф

Он отметил, что российский глубоководный аппарат, как планируется, совершит погружение на дно Марианской впадины осенью 2019 года. Как ранее сообщалось, помимо маневрирующего подводного аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины планируется опустить донную станцию. С их помощью проведут картографирование дна, поиск и классификацию объектов, сбор гидрологических данных, фото- и видеопривязку, отбор проб. Благодаря проекту планируется отработать технологии создания экстремальной подводной робототехники.

"Сумма большая, я бы не хотел называть точную цифру. Это несколько сотен миллионов рублей", — сказал Литвиненко.

Заказчиком работ выступает сам фонд, добавил он.