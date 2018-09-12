Число стран, чьи жители смогут получить электронные визы в ДФО, будет расти

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Список стран, граждане которых смогут получать электронные визы для посещения Дальнего Востока, будет расти, в том числе это касается стран АТЭС, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2017 года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.

"Духу развития и открытости отвечает и наше решение об электронных визах для приезда на Дальний Восток. Сейчас они действуют для жителей 18 стран, которые могут оформить все документы дистанционно, в упрощенном порядке. Будем работать над этим и дальше, чтобы число государств, граждане которых могли бы получать электронную визу, чтобы число этих государств росло. В том числе это касается, безусловно, стран АТЭС", — сказал Путин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.