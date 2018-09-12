Российский батискаф погрузится на дно Марианской впадины осенью 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Российский глубоководный аппарат совершит погружение на дно Марианской впадины осенью 2019 года, рассказал в интервью РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

"Первую отработку мы начнем на Черном море весной следующего года. К лету-осени уйдем на испытания в Тихом океане, с работой в Марианской впадине осенью 2019 года. Пока ничего не предвещает каких-либо изменений", — рассказал он.

Исполнителем работ по заданию фонда выступает Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". "Оно имеет серьезные навыки и знания в области создания необитаемых подводных аппаратов", — рассказал Литвиненко.

По его словам, в "железе" аппарат будет готов в январе-феврале 2019 года.