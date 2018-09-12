"Дальневосточный гектар" получили уже 122 тысячи человек

Презентация оригинальных идей по освоению дальневосточных гектаров, которая проходит в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Презентация оригинальных идей по освоению дальневосточных гектаров, которая проходит в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" сообщил, сколько россиян уже получили "дальневосточный гектар".

"Сто двадцать две тысячи человек получили так называемый дальневосточный гектар, и занимаются люди здесь и сельским хозяйством, и гостинично-туристическим бизнесом, и рекреацией. В общем, эта программа работающая и развивающаяся", — рассказал российский лидер.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.