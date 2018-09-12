Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями ждет жителей московского региона в среду, температура воздуха при этом будет выше климатической нормы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием циклона, поэтому нас ожидает ухудшение погоды. При облачной погоде ожидаются небольшие дожди. Температура в Москве около 20 градусов тепла, в Подмосковье мы ожидаем плюс 17-20 градусов", — рассказала собеседница агентства.

При этом она отметила, что такой температурный режим на 5-6 градусов превышает норму.

"Юго-западный ветер будет усиливаться во второй половине дня до 5-10, в порывах до 10-15 метров в секунду. В такой ситуации атмосферное давление будет падать и опустится до 746 миллиметров ртутного столба, но это в пределах столичной нормы", — добавила синоптик.