Акимов назвал стоимость нацпроекта "Безопасные дороги"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Стоимость нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" оценивается в 2,5 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме вице-премьер РФ Максим Акимов.

"На весь нацпроект нужно 2,5 триллиона рублей", — сказал он.

В июле министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 78 городских агломераций РФ, где живет более половины населения страны. В рамках реализации проекта в нормативное состояние должна быть приведена улично-дорожная сеть этих городов и пригородов, а также ликвидированы точки аварийности в дорожной сети этих агломераций. Также, согласно проекту, должны быть приведены в нормативное состояние региональные автомобильные дороги, связывающие эти агломерации.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.