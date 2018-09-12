В "Ромире" выяснили, с чем у россиян ассоциируется семья

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россияне ассоциируют семью, прежде всего, с любовью, детьми и домом, а ее восприятие как "ячейки общества" среди граждан уже не очень популярно, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов РФ. Выборка представляет взрослое население России.

"Россияне ассоциируют семью главным образом с любовью. Об этом заявили 21,4% участников опроса. Для 11,9% респондентов семья связана с детьми. 9,5% отметили, что это понятие для них означает дом", — говорится в исследовании.

В свою очередь по 6,3% опрошенных сказали, что семья для них ассоциируется с "супругами" и "единством". "За пределами первой пятерки самых популярных определений оказались такие ответы, как "родные" (4,8%), "родители", "забота" и "взаимопонимание" (4%), а также "ячейка общества" — это распространенное когда-то определение вспомнили всего 3,2%", — добавляет "Ромир".

Лишь 2,4% респондентов сказали, что семья ассоциируется у них с поддержкой. Еще более 20% опрошенных дали разные варианты ответа, каждый из которых находится в рамках статистической погрешности — в ходе исследования эти ответы были объединены в категорию "Другое".